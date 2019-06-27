Песков считает, что Россия не может вмешиваться в дела Киргизии

Пресс-секретарь Кремля считает, что российская сторона не имеет право влезать в вопрос о лишении неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Подобная практика, по его словам, это внутреннее дело Киргизии и Россия не намерена в это вмешиваться.

Также Дмитрий Песков высказался о том, что судить о практике снятия неприкосновенности экс-президента Кыргызстана неверно, так как у каждого государства существует своя практика в подобных случаях, передает ТАСС.