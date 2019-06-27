Нацбанк Грузии: без российских туристов страна потеряет 300 млн долларов

Эксперты Нацбанка Грузии дали оценку ущербу, который будет нанесен экономике страны до конца года после резкого сокращения российского турпотока. Как отмечает РИА Новости, суммы потерь называются весьма серьезные: от 200 до 300 миллионов долларов. И это только по предварительным подсчетам, отмечают в Банке Грузии. Аналитики считают, что так называемый «внешний шок» самым негативным образом скажется на платежном балансе, а также на курсе лари.