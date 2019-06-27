В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив

Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский. Однако буквально за несколько минут до вылета его пришлось заменить другим опытным специалистом – пилотом Владимиром Коломиным. Как пишет Газета.ру со ссылкой на РЕН, это произошло из-за не очень хорошего самочувствия Болшедворского, который пожаловался на бои в животе. В итоге его отправили лечиться домой. Болшедворский также отмечает, что у него не было никаких «технических нареканий» к самолету.