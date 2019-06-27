Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии: есть погибшие

Стали известны подробности аварии с самолетом Ан-24, совершившем аварийное приземление в аэропорту Нижнеангарска. Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Бурятия Алексея Фишева, в результате случившегося погибло два пилота. Еще семь человек пострадало, медики зафиксировали повреждения разной степени тяжести. Также сообщается о том, что удалось спасти 42 взрослых и одного ребенка.

Самолет вылетел по направлению в Улан-Удэ. Через несколько минут после взлета отказал один из двигателей. При приземлении Ан-24 вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего произошло столкновение со зданием очистных сооружений и дальнейшее возгорание самолета. На месте работают сотрудники служб.