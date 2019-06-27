Делегация Словакии прояснила свою позицию по возврату России в ПАСЕ

Стали известны подробности о позиции, которой придерживаются представители делегации Словакии Парламентской ассамблеи СЕ. Как информирует РИА Новости, спикер словацкого парламента Андрей Данко, а также руководитель делегации Любош Благи выступили с заявлением, подчеркнув, что они голосовали за возвращение России в ПАСЕ. Против этого был только один представитель словаков – оппозиционер из «Прогрессивной Словакии» Мартин Полячик. По словам остальных представителей страны, его позиция не отражает точку зрения всей Словакии.