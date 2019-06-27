Пять стран покинули сессию ПАСЕ из-за восстановленных полномочий России

Сессию ПАСЕ вновь покинули делегации пяти стран: свой протест таким образом выразили Прибалтика, Грузия, Польша и Украина. Как уточняет ТАСС, это произошло после того, как стало известно о подтверждении в полном объеме полномочий российской делегации. Уточняется, что против этого решения выступили представители Украины, Грузии, Эстонии, а также Латвии и Литвы. Кроме этого, сессию ПАСЕ покинули и представители Польши, но не полным составом.