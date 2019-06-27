В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за погоды

В российскую столицу вновь приходит непогода. По сообщениям МЧС, по Москве объявлено экстренное предупреждение в Москве из-за ухудшающихся погодных условий. В ближайшее время в регион придет гроза, дождь, град, а также сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятной обстановкой водителям транспортных средств рекомендуется снижать скорость, а также увеличить дистанцию с автомобилями, которые едут впереди. Тем же, кто передвигается пешком, спасатели советуют быть особенно внимательными: в частности, обходить рекламные щиты и слабые конструкции. Также не рекомендуется укрываться дождя под деревьями.