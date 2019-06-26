Вода в Байкале отравлена токсинами, рассказали эксперты

О состоянии воды в Байкале рассказал директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов. Как передает РИА Новости, речь идет о том, что в самом знаменитом озере мира присутствует большая концентрация токсинов. Комментируя ситуацию, эксперт пояснил, что в озере до предельных показателей выросли концентрации бактерий, которые продуцируют эти токсины. Федотов подчеркивает, что такую отравленную воду пить ни в коем случае нельзя.

Экосистема Байкала, по словам ученого, имеет отношение к разрастанию водоросли спирогира, которая является причиной вымирания байкальские губки. Свою роль сыграли и пожары вблизи озера, из-за чего в него попало такое вещество как аммоний.