Комитет по мониторингу ПАСЕ выступил с предложением вернуть России полномочия

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу выступил с предложением вернуть России полномочия, однако на определенных условиях. Как напоминает РИА Новости, согласно сложившимся правилам, сначала происходит обсуждение доклада, после – поправки к нему и к резолюции. И уже после этого – текст, в которой внесены одобренные поправки. Далее все традиционно: документ принимается большинством голосов.

В докладе звучат требования, которые Россия должна исполнить. Это ряд пунктов, в которых речь идет о: немедленной выплате взносов в Совет Европы, освобождении 24 украинских моряков, предотвращении нарушений прав людей с нетрадиционной ориентацией и другие «рекомендации».