Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

Владимир Сипягин, занимающий пост губернатора Владимирской области, прокомментировал слова Юлии Арсениной, являющейся заместителем директора департамента здравоохранения региона, суть которых сводится к краткому тезису: женщины не должны жертвовать материнством из-за своего образования, сообщают «РИА новости». Чиновница призвала девушек не тратить свое время на образование, а рожать детей, причем чем раньше, тем лучше. Губернатор высказал свою убеждение в том, что данные слова были сказаны с точки зрения медицинских предпочтений и взглядов чиновницы, которая является представителем отечественной медицины. Подводя итог, Сипягин сообщил, что у каждого человека есть свои жизненные цели и предпочтения и никто не вправе навязывать ему иное мировоззрение.