Власти Венесуэлы заявили о предотвращении новой попытки переворота

Правительство Венесуэлы сообщило о еще одной попытке проведения государственного переворота в боливарианской республике, которую удалось предотвратить благодаря слаженным действиям национальной службы безопасности, сообщает «RT». Стало известно, что недоброжелатели действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро спонсировали подготовку трех вооруженных групп, целью которых являлись похищение и устранение главы государства. Также было заявлено, что спецслужбы располагают видеозаписями, на которых запечатлены кадры передачи денег и оружия вышеназванным группам.