Американские компании продолжают сотрудничать с Huawei вопреки запрету

Некоторые крупные компании из Соединенных штатов Америки по-прежнему продолжают торговое сотрудничество с китайской компанией «Huawei», несмотря на распоряжение президента Америки Дональда Трампа о запрете всех подобных взаимоотношений, сообщает «Газета.ру». Американские компании смогли обойти запрет, который запрещает поставлять «Huawei» оборудование, произведенной в США, попросту продавая свои товары, которые произведены за пределами страны. С точки зрения закона, компании подобным образом ничего не нарушают.