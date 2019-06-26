Директор Росгвардии предупредил о возможных провокациях в Крыму

Виктор Золотов, возглавляющий Росгвардию, предупредил военнослужащих в Крыму о возможных провокационных действиях со стороны недругов Российской Федерации, призвав проявлять максимальную бдительность, сообщает «ТАСС». Золотов также подчеркнул, что Росгвардия заработала репутацию авторитетной структуры, на которую возложены обязательства по обеспечению внутригосударственных объектов.