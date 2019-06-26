Медведев поддержал идею о конфискации машин у пьяных водителей

Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром Российской Федерации, поддержал предложение Владимира Колокольцева, возглавляющего Министерство внутренних дел России, суть которого заключается в конфискации автотранспортных средств у водителей, задержанных «за рулем» в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «РБК». Премьер-министр заявил, что предложенную меру воздействия на нарушителей необходимо комплексно проработать и , в дальнейшем, внести в обновленный административный кодекс.