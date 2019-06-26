В Госдуму внесли законопроект о статусе ополченцев Дагестана
26.06.2019 20:39
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В Государственную думу Российской Федерации, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, был внесен на рассмотрение законопроект, который предлагает присвоить статус ветерана боевых действий тем, кто являлся ополченцем в противостоянии боевикам в Дагестане, сообщает «ТАСС». Присвоение подобного правового статуса гарантирует дополнительную социальную и экономическую поддержку от государства всем соответствующим вышеназванным критериям лицам.
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