Путин призвал губернаторов своевременно реагировать на проблемы людей

Владимир Путин, занимающий пост президента Российской Федерации, призвал губернаторов и глав территориальных образований оперативно реагировать на проблемы граждан, не откладывая их решение «в дальний ящик», сообщают «РИА новости». Он подчеркнул, что понимает тот факт, что «денег никогда не хватает на все», но если грамотно организовать рабочие процессы, то большинство проблем удастся устранить.