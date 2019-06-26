Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Согласно опубликованным данным исследования рынка криптовалют, стоимость биткоина «перевалила» отметку в $12 тыс., что произошло впервые с января 2018 года, когда курс криптовалюты «обрушился» с $20 тыс., сообщает «РБК». Вышеназванное значение является очень важным, поскольку оно составляет так называемый «психологический порог» стоимости цифровой валюты. Эксперты связывают рост курса криптовалюты с запуском системы по ее переводу «Libra», которую разработала компания «Facebook» в сотрудничестве с многими крупными компаниями.