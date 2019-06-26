Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству

Юлия Арсенина, являющаяся заместителем главы департамента здравоохранения Владимирской области, дала молодым девушкам неоднозначный совет, на который общество отреагировало весьма остро, сообщает «Lenta.ru». Женщина посоветовала всем девушкам рожать детей и как можно в более молодом возрасте, несмотря на возраст и на семейное положение. Также чиновница заявила, что девушкам не следует получать образование в ущерб материнству. Свои слова Арсенина объяснила тем, что чем раньше девушки будут рожать детей, тем дети будут здоровее, а также демография резкими темпами начнет свой рост.