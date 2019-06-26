Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью

Денис Мантуров, являющийся главой министерства промышленности и торговли Российской Федерации, объяснил, почему в командировках чиновники заселяются в люксовые номера, сообщает «ТАСС». Министр сообщил, что расходы на проживания в отелях за границей планируются заранее и закладываются в бюджет ведомства задолго до осуществления заграничных командировок. Мантуров подчеркнул, что его ведомство не выходит за рамки выделенных бюджетных средств и осуществляет свою командировочную деятельность в их рамках.