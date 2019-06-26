Дарт Вейдер выдвинул свою кандидатуру на выборах в Верховную раду

Житель Киева по имени Дарт Викторович Вейдер разместил заявку в ЦИК в качестве кандидата на выборы в Верховную раду, сообщают «Известия». Согласно данным Центрального избирательного комитета Украины, Дарт Вейдер является гражданином Украины, родившимся 4 октября 1987 года. Вейдер также возглавляет политическую партию «Блок Дарта Вейдера» и занимает пост директора общества с ограниченной ответственностью «Темная сторона силы». Ранее он выдвигал свою кандидатуру на пост украинского президента в 2014 году, но изберком отказался зарегистрировать его в установленном порядке.