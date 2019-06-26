Директор Алибасова предоставил доказательства отравления продюсера

Директор Бари Алибасова предоставил медицинскую справку о том, что продюсер действительно отравился «Кротом», средством для очистки труб.

В справке указано, что Алибасов отравился щелочью «Крот», что привело к ожогу желудка второй степени, третьей-четвертой степени пищевода и слизистой ротоглотки из-за чего и был доставлен в НИИ им. Склифосовского.

Также в медицинской справке указано, что врачи промыли продюсеру желудок, однако Алибасов получил ряд осложнений, а именно язвенно-некротический ожоговый эзофагит, эрозивный ожоговый гастрит и интоксикационный психоз.

Врачи отметили, что во время госпитализации продюсер находился в сознании, неврологических отклонений не наблюдалось, передают РИА Новости.