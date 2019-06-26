Мантуров ответил на публикацию о расходах на заграничные командировки

Руководитель Минпромторга Денис Мантуров ответил на публикацию в СМИ о тратах на командировки. Он заявил, что ведомство не выходило за рамки нормативов по бронированию заграничных гостиниц для сотрудников.

Мантуров подчеркнул, что в Минпромторге есть классификация выбора гостиниц. Для выездов выбираются номера, которые свободны в соответствующем городе. Мы полностью укладываемся в существующие нормативы ведомства, – подчеркивает руководитель.

Что касается публикации Transparency International, по мнению Дениса Мантурова, то он не знает, на чем было основано подобное предположение. Также глава подчеркнул, что число выездов определяется ведомством, а бюджет заранее согласовывается в министерстве, пишет ТАСС.