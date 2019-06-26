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Путин потребовал перестать прятать на дорогах камеры

26.06.2019 18:19
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Путин потребовал перестать прятать на дорогах камеры

На собрании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности ДД российский лидер Владимир Путин объявил, что следует перестать на дорогах скрывать камеры для штрафования водителей. Он подчеркнул, что больше всего это касается аварийно-опасных трасс.

Камеры на дорогах были установлены с одной целью – снизить на дорогах аварийность с целью сохранения здоровья и жизни людей, напомнил президент.

По мнению Владимира Путина, водителей «подводят под штраф», однако это лишь средство для достижения дисциплины на дорогах, и об этом не нужно забывать. Он попросил разобраться с ситуацией и сделать так, чтобы его услышали и за пределами Кремля, сообщает «Коммерсантъ».

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