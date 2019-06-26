Детали предстоящей встречи Путина и Трампа раскрыли в Кремле

Юрий Ушаков рассказал о деталях предстоящей дискуссии Владимира Путина и Дональда Трампа.

Беседа двух лидеров должна состояться 28 июля на полях саммита G20 в Осаке. Выбором места встречи занималась американская сторона. Дискуссия будет проходит на территории переговоров первых лиц.

Дипломат добавил, что на беседу Путина и Трампа отведено около часа, однако длительность дискуссии будет зависеть от руководителей стран.

Ушаков подчеркнул, что стороны намерены обсудить темы стратегической стабильности и региональных конфликтов, а именно, Ирана, Сирии, Афганистана, Венесуэлы и Украины.

Также он отметил, что встреча двух лидеров состоится в присутствии делегаций – с каждой стороны будет по четыре-пять сопровождающих, пишут РИА Новости.