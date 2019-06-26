Помпео заявил, что США готовы подписать соглашение с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением, объявив, что Вашингтон близок к тому, чтобы подписать двустороннее соглашение с представителями радикального движения «Талибан» (организация, запрещенная в России), передает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg. Помпео особо отметил, что США и талибы смогли достичь «реального прогресса» и близки к заключению официальной договоренности, согласно которой Афганистан «никогда больше не станет убежищем для террористов». Не исключено, что соответствующий документ стороны подпишут в срок до первого сентября, в период, когда в Афганистане должны состояться президентские выборы.