Совет Европы озвучил условия для возвращения российской делегации

Комитет по мониторингу в Парламентской Ассамблее Совета Европы выдвинули ряд условий, которые необходимо выполнить российской стороне для подтверждения своих полномочий.

В проекте указано, что делегация РФ должна без задержек вернуться к совместной деятельности с мониторинговым комитетом и другими комитетами Совета Европы. Также Кремль обязан вступить в конструктивный диалог об исполнении своих обязательств.

Отметим, что одним из условий ПАСЕ было незамедлительная выплата всех членских взносов и освобождение 24 моряков Украины, передает «Газета.Ru».