Кисляк прокомментировал проект резолюции ПАСЕ по полномочиям делегации РФ

Заместитель главы российской делегации в зале Парламентской Ассамблеи Совета Европы Сергей Кисляк прокомментировал резолюцию по подтверждению полномочий РФ. Он считает, что это проект не что иное, как набор политических заявлений.

Кисляк добавил, несмотря на мнение Кремля по поводу резолюции, Россия готова потрудиться над повесткой дня, однако, нужно хорошо понимать, что во всем этом обсуждении российская делегация будет обращать внимание на условия, в которых ей предстоит работать.

Сегодня, 26 июня, в ПАСЕ будут дискутировать о восстановлении полномочий делегации РФ. Отметим, что Совет Европы призывает Россию реализовать все рекомендации, которые были включены в резолюцию 2014 и 2015 годов, передают РИА Новости.