Ученые обнаружили более 50 скрытых озер под ледяным щитом Гренландии

Ученые выявили более 50 новых озер с жидкой водой, лежащих под ледяным щитом Гренландии. Причем ранее, было известно только о четырех из них.

Антарктида скрывает около 470 озер под своим льдом, но это последнее совместное исследование ученых Великобритании и США доказывает, что северная полярная область также имеет свои озера. Однако они не такие большие. Длина самого большого южного озера Восток составляет 250 км. Самое большое подледниковое озеро в Гренландии составляет всего 6 км.

Обширные участки воды могут скапливаться под ледяным покровом толщиной в несколько километров по ряду причин.

Давление сверху и геотермальное тепло снизу могут поддерживать жидкость; Поверхностные талые воды также стекают на дно и собираются в дуплах.

Исследователи заинтересованы в поиске таких озер, потому что они могут пролить свет на водную сеть, лежащую в основе ледяного покрова, и на то, как она движется.

Вода действует как смазочный материал, и, поскольку мир нагревается, моделирование того, насколько быстро лед может скользить к океану, даст информацию о прогнозах будущего повышения уровня моря.

Лед Гренландии увеличил бы глобальную высоту океана на 7 м, если бы он все таял, пишет BBC.