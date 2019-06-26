На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

Начальник центра фиксации ГИБДД МВД Дмитрий Леонтьев сообщил, что на Крымском мосту было зарегистрировано рекордное повышение скорости.

Транспортное средство нарушителя двигалось со скоростью 243 км в час.

Леонтьев рассказал, что водитель очень спешил в Крым, однако нужно быть самоубийцей, чтобы ехать на такой большой скорости. Причем, подчеркивает он, от марки автомобиля это никак не зависит, особенно если человек первый раз едет по дороге, так как ему незнакомы возможные дефекты трассы и специфика дорожного покрытия.

Также начальник центра фиксации добавил, что на Крымском мосту установлено десять камер, которые отвечают за фиксацию движения транспорта, пишут РИА Новости.