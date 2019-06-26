Уфолог заметил НЛО во время прямой трансляции NASA с МКС

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг заявил, что во время прямой трансляции с Международной космической станции заметил на показанных кадрах появление НЛО. По словам Уоринга, камеры неожиданно сфокусировалась на неизвестном дискообразном объекте, который находился на значительном расстоянии от МКС. По мнению Уоринга, на МКС поменяли камеры, чтобы они могли лучше «разглядеть» неопознанные летающие объекты. На кадрах отчетливо виден НЛО. У объекта имеется выпуклость в его верхней и нижней части. По словам уфолога, НЛО имеет ауру вокруг, вероятно, вызванную двигательной системой инопланетного корабля.

Он также отметил, что данные кадры являются 100% доказательством того, что инопланетяне предпринимают шаги к раскрытию.

«Ничто и никто не может их остановить», – сообщил уфолог