В Росмолодежи не исключили возможности снижения возраста совершеннолетия

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев в преддверии Дня молодежи полагает, что для снижения совершеннолетнего возраста существуют все предпосылки.

По его мнению, сейчас границы понятия «молодой человек» довольно сильно размыты по сравнению с прошлым десятилетием. Это объясняется изменением способов коммуникаций между людьми, их стало больше, в силу чего дети начали раньше взрослеть.

Однако Бугаев отметил, что на данный момент сложно ответить однозначно, настал ли момент снижения возраста совершеннолетия или нет.

Также глава Росмолодежи утверждает, что вопрос об изменении верхней границы возраста детства является не менее актуальным.

При этом Александр Бугаев подчеркивает, что, прежде всего, необходимо посчитать все последствия, которые повлекут за собой изменение возрастных границ детства и совершеннолетия, передают РИА Новости.