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Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной

26.06.2019 14:55
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Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной

Глава нефтяной компании OMV в Австрии Райнер Зеле счел угрозу по запуску Nord Stream 2 AG реальной из-за позиции Дании.

Он подчеркнул, что согласен с мнением о том, что такая возможность теоретическая, ведь строительство «Северного потока-2» может закончиться вовремя, однако мы не знаем, когда компании предоставят разрешение.

Австриец Зеле отметил, что чем дольше королевство тянет с выдачей разрешения, тем отсрочка в сроке сдачи проекта становится реальнее.

Напомним, что строительство Nord Stream 2 планируется сдать и ввести в эксплуатацию в 2019 году, сообщает «Lenta.ru».

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