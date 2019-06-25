Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти

Росстат опубликовал статистические данные, из которых стало известно о том, что Российская Федерация опередила Саудовскую Аравию по объемам суточной добычи нефти, сообщает «ТАСС». Согласно итогам апреля текущего года, Российская Федерация осуществляла нефтедобычу в размере 10,5 млн баррелей в сутки, в то время как аналогичный показатель Саудовской Аравии составил лишь 9,7 млн баррелей.