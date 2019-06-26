ЛНР объявила об отступлении Украины с передовых позиций в Донбассе

Пресс-секретарь народной милиции в самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко объявил, что военные Украины начали отходить около села Сокольники со своих передовых позиций.

Филипоненко рассказал, со своей позиции уже отступила 14-я бригада украинских Вооруженных сил. Принятое решение объясняется слабой укомплектованностью личного состава, недостаточностью элементарных бытовых удобств и снабжения военнослужащих.

Чтобы исключить повторное отступление, отмечает пресс-секретарь, командование Украины сейчас занимается выяснением причин подобных действий военнослужащих, передает «Lenta.ru».