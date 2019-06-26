В ДНР задержали террористов, которые планировали устранить глав силовых ведомств

В ДНР (самопровозглашенная Донецкая народная республика) прошла спецоперация, по итогам которой были задержаны террористы, планировавшие убийства глав местных силовых ведомств. Как передает РИА Новости, соответствующую информацию распространило местное МВД. В сообщении говорится, что злоумышленники проходят службу в рядах СБУ (Служба безопасности Украины). Во время обысков у одного из них был обнаружен целый арсенал оружия.