В Саратове предотвращен теракт

Сотрудники ФСБ предотвратили в Саратове теракт, который планировал устроить боевик запрещенной в РФ террористической группировки «ИГИЛ», передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую из Центра общественных связей службы безопасности. Им оказался гражданин России, который организовал в своем гараже производство взрывчатых веществ. Теракт он планировал совершить в многолюдном месте.

Ранее злоумышленник дал присягу руководству преступной группировки. В дальнейшем все свои действия он согласовывал с ними. Во время спецоперации по задержанию оказал сопротивление, в результате был нейтрализован. Сотрудники служб и граждане не пострадали.