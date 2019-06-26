В «Левада-центре» выяснили, что россияне стали лучше относиться к Украине

Число жителей России, которые стали хорошо воспринимать Украину, стало больше. При этом, стало меньше и тех, кто воспринимает эту страну с негативной оценкой. Об этом, как передает Интерфакс, свидетельствуют итоги опроса, которые провели эксперты «Левада-центра». В частности, как показало исследование, 38% жителей России хорошо относятся к Украине (в феврале этот показатель составлял 34%), а вот отрицательно - 48% (за февраль - 56%).