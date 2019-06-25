В ПАСЕ решили оспорить полномочия российской делегации

Депутаты решили оспорить полномочия, которыми могут наделить делегацию РФ в ПАСЕ. Как сообщает РИА Новости, в ближайшее время этот вопрос будут рассматривать члены спецкомиссии. Для этого еще одна комиссия, по правилам процедур, за сутки подготовит доклад, который планируется представить в среду. Со своей стороны представители Украины выдвинули просьбу отодвинуть сроки рассмотрения данного документа, однако эту инициативу проигнорировали.

Также представители Киева заявили, что приостановят свое членство в ПАСЕ, если делегации из России будут возвращены полномочия. Однако, как подчеркнули в российской делегации, к своим обязанностям, в частности, по выплате взносов, Москва вернется только после того, как будут восстановлены все права.