Абэ решил встретиться с Путиным на G20

Японский премьер Синдзо Абэ выразил желание провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки». Как передает ТАСС со ссылкой на свои источники, в данный момент происходит процесс согласования даты и времени предстоящей встречи. Известно также, что Абэ запланировал встречу еще с двумя лидерами: главой США Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.