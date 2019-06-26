Скончался актер и режиссер Валерий Харченко

Ушел из жизни 81-летний актер и режиссер Валерий Харченко, информирует «Пятый канал». Сообщается, что деятель культуры последнее время жил в доме ветеранов кино и пытался побороть серьезное заболевание. Какое именно, не уточняется. Артист в 2002 году был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств РФ. Делал совместный проект с Андреем Тарковским: фильм «Зеркало». Сыграл в фильмах «Взрыв после полуночи», «Дом для Серафима», а также «Зарубки на память».