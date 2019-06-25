Бари Алибасов заработал на своей болезни более двух миллионов рублей

Бывший директор Джигурды Антонина Саврасова утверждает, что история с отравлением Бари Алибасова – это инсценировка и «фейк», пишет kp.ru. Отмечается, что эта история удивительным образом совпала с тридцатилетием группы «На-На» и их юбилейным гастрольным туром. Сам продюсер, по словам Саврасовой – это «гений пиара».

"Комсомолка" пишет и о расценках, которые платились за участие в сюжетах, на которых Алибасов смог заработать неплохие суммы. В частности, видео с промыванием Алибасова был продан на ТВ десять тысяч долларов. Кроме этого, за свое первое интервью, которое Алибасов дал после болезни, было заплачено 300 тысяч рублей, за съемки в телепередаче сумма покрупнее: 500 тысяч. Согласно предварительным подсчетам, на истории с отравлением Алибасов успел заработать порядка двух миллионов рублей.