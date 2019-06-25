Бари Алибасов заработал на своей болезни более двух миллионов рублей
Бывший директор Джигурды Антонина Саврасова утверждает, что история с отравлением Бари Алибасова – это инсценировка и «фейк», пишет kp.ru. Отмечается, что эта история удивительным образом совпала с тридцатилетием группы «На-На» и их юбилейным гастрольным туром. Сам продюсер, по словам Саврасовой – это «гений пиара».
"Комсомолка" пишет и о расценках, которые платились за участие в сюжетах, на которых Алибасов смог заработать неплохие суммы. В частности, видео с промыванием Алибасова был продан на ТВ десять тысяч долларов. Кроме этого, за свое первое интервью, которое Алибасов дал после болезни, было заплачено 300 тысяч рублей, за съемки в телепередаче сумма покрупнее: 500 тысяч. Согласно предварительным подсчетам, на истории с отравлением Алибасов успел заработать порядка двух миллионов рублей.
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Конечно,все это розыгрыш! Шоу для таких дураков.как мы! Услышали про отравление, про искусственную кому, про кем-то оставленный ядовитый раствор, и все... переживаем, сердце разрывается.как же он там,наш Бари ! А он за две недели положил себе 2 лимона в карман,просто потешаясь над нашей глупостью! Как это пошло и подло! Очнись,Бари, это жизнь,а не шоу. Бог все видит и когда-то придется ответить перед ним за эти ваши "фейки" .
Интересно, он понимает, что у обычных людей новости с этой темой и вообще о нём вызывают отвращение и раздражение.
кто бы сомневался... Шутки со здоровьем - это уровень ниже плинтуса!
Заработал 2 млн, упал в глазах поклонников (да и не только) на 2 мрд.