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В Москве жителя Польши приговорили к 14 годам колонии за шпионаж

25.06.2019 12:35
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В Москве жителя Польши приговорили к 14 годам колонии за шпионаж

Решением Московского городского суда гражданин Польши Мариан Радзаевски был приговорен к четырнадцати годам колонии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение суда. Ранее поляку были предъявлены обвинения в шпионаже. Суд признал его виновным в преступлении по статье 276 УК РФ. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Как отмечается, дело рассматривалось в закрытом режиме, так как в деле речь идет об информации, которая представляет собой гостайну.

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