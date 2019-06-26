Ученые впервые стали свидетелями слияния гигантских скоплений галактик

Международная группа ученых впервые наблюдала два скопления галактик на грани столкновения - событие, которое, по прогнозам, создаст ударную волну в 100 миллионов градусов на протяжении миллионов световых лет.

Галактические скопления - это самые большие известные объекты, связанные гравитацией, и, как следует из названия, состоят из сотен галактик, каждая из которых содержит миллиарды звезд.

Из-за их размера, который измеряется в миллионах световых лет, столкновение двух скоплений галактик занимает около миллиарда лет, что означает, что первая стадия касания скоплений является относительно коротким и редким моментом, чтобы засвидетельствовать это.

«Слияние скоплений галактик неоднократно наблюдалось на разных этапах процесса слияния, но мы впервые наблюдаем тот, в котором два крупных субкластера только собираются слиться», - говорит доктор Хьюб Инема из Института радиоастрономии им. Кертина в Западной Австралии. «Это наблюдение дает первое четкое представление о том, что происходит непосредственно перед слиянием двух крупных кластеров, и позволяет нам изучить, как потенциальная энергия, выделяющаяся в результате слияния, влияет и формирует формирующийся более крупный кластер».

Компьютерное моделирование показывает, что в первые моменты перед тем, как кластеры соприкасаются, высвобождается огромная ударная волна газа в 100 миллионов градусов, теория, которая была предсказана, но свидетельство о которой обнаруживается только сейчас.

«Рентгеновские и радиоизображения этих кластеров показывают первое явное свидетельство такого шока слияния», - сказал ведущий автор из японского исследовательского института RIKEN Лий Гу. «Шок создал область горячего пояса газа со 100-миллионным градусом между кластерами, который, как ожидается, простирается до или даже выходит за границы гигантских кластеров».

Ученые намереваются создать коллекцию «снимков», документирующих прогресс слияния галактик, чтобы улучшить понимание коллизий, пишет Синьхуа.