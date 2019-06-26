За нечитаемые номера могут лишить водительских прав

Согласно пленуму Верховного суда, который разъясняет нижестоящим инстанциям те или иные моменты применения 12-й главы КоАП о наказаниях за нарушение правил дорожного движения, в том случае, если владелец автотранспортного средства намеренно закрыл номерной знак автомобиля, то на него могут быть наложены штрафные санкции.

Сумма штрафа может составлять до 5 тыс. рублей, а наиболее суровое наказание будет заключаться в лишении автовладельца прав на управление транспортным средством.

При этом инспектор ДПС должен доказать факт намеренного закрытия номерного знака автомобиля. В случае отсутствия доказательств, водителю грозит штраф в 500 рублей за управление автомобилем с нечитаемым номерным знаком, пишет Коммерсант.