Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутатами Государственной думы Российской Федерации был подготовлен и внесен на рассмотрение законопроект, который предлагает признать просроченные задолженности по ЖКХ безнадежными к взысканию и списать их, сообщают «Известия». Согласно содержанию рассматриваемого законопроекта, все коммунальные долги, чей срок давности превышает 3 года, будут списываться в судебном порядке, а управляющие компании не смогут продолжать включать их в платежные документы.