Почта Mail.ru откажется от паролей

Пресс-служба компании «Mail.ru Group» сообщила об имеющихся планах по отказу от системы старых текстовых паролей для своего почтового сервиса «mail.ru», заменив его на более современные способы доступа, сообщают «РИА новости». На смену классическим паролям могут прийти уведомления по смс, содержащие одноразовый код для входа, либо push-уведомления для смартфонов. Представители компании объясняют подобную замену более высокой степенью защиты, поскольку присылаться будут одноразовые пароли, которые действительны лишь для единовременной авторизации, а также в течении короткого временного отрезка. Подобные пароли в разы сложнее подобрать или похитить.