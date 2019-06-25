Спецпредставитель президента предложил оградить Байкал от туристов

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил о том, что необходимо ограничить поток туристов на озеро Байкал. Об этом он сообщил на пленарном заседании Всероссийского водного конгресса в столице.

По словам Иванова, самое большое пресноводное озеро Евразии страдает из-за большого наплыва отдыхающих, ставших основным источником загрязнения водоема. На берегу озера скапливаются горы мусора, а местные отели, не имеющие очистных сооружений, сливают отходы прямо в воду, пишет riafan.ru.