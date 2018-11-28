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Ученые обнаружили «озеро смерти» на дне Мексиканского залива

28.11.2018 23:26
Ученые обнаружили «озеро смерти» на дне Мексиканского залива

Находка удивила своих открывателей необычным расположением (озеро в море).

В 2014 году группа исследователей обнаружила на дне Мексиканского залива подводное озеро, в котором гибнет все живое, что туда попадает. Озеро, обнаруженное при помощи управляемого глубоководного робота, получило название «Джакузи отчаяния».

«Мы назвали это место «джакузи смерти», потому что оно теплое, соленое и убивает почти все живое, что в него попадает. У края соляного бассейна нами было обнаружено множество мертвых крабов и рыб», - сообщил автор исследования, профессор биологии из Университета Темпл (Филадельфия, США) Эрик Кордес.

Мертвый краб на дне опасного озера

Опасное озеро, диаметром 30 метров, расположено на глубине одного километра под поверхностью Мексиканского залива. Вода в нем содержит гораздо большую концентрацию соли, чем окружающая его морская вода. Это делает ее такой плотной и вязкой, что она не смешивается с окружающим ее морем. Помимо этого в озере присутствуют токсичные концентрации метана и сероводорода. Для большинства живых организмов, которые заплывают в озеро, эти токсичные элементы являются смертельными.

Мертвый организм на дне «смертельного» озера

Лишь некоторые формы жизни, такие как бактерии, трубчатые черви и креветки способны к выживанию в подобных условиях.

Команда исследователей обнаружила некоторые образцы микробной жизни, которые смогли адаптироваться к высокой солености озера и низкому уровню кислорода. По словам Эрика Кордеса, данные существа могут сильно походить на те, которые колонизировали нашу планету миллионы лет назад.

Данное озеро является своего рода площадкой для исследования, благодаря которой ученые смогут лучше узнать, как некоторые организмы приспосабливаются к выживанию в столь экстремальных условиях. В дальнейшем подобные исследования могут стать полезными в изучении миров на других экзопланетах.

На Земле существует немало мрачных и опасных озер

В самом сердце Африки (на границе между Руандой и Республикой Конго) распложено озеро Киву. Вода в нем прозрачная и чистая, а на его береговой линии разместился ряд отелей. Трудно себе представить, что это озеро несет смертельную угрозу всем, проживающим на его берегах. Парадокс? Однако не совсем. Угроза потенциальна, этот водоем может взорваться в любой момент!

Озеро Киву в Центральной Африке

От других озёр Киву отличается наличием слоёв углекислого газа и мощного слоя метана на дне, что очень опасно. Небольшое землетрясение либо вулканическая активность могут спровоцировать невероятный взрыв, тогда 2 миллиона человек, живущих вблизи озера погибнут, в том числе от последующего удушья углекислым газом.

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