Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп

Меланья Трамп, являющаяся первой леди США и супругой действующего президента Дональда Трампа, сообщила на своей странице в социальной сети «Twitter» о назначении нового пресс-секретаря Белого дома, сообщают «РИА новости». Ей стала Стефани Гришэм, которая до текущего момента являлась пресс-секретарем первой леди США. Должность пресс-секретаря также подразумевает исполнение обязанностей по должности директора по внешним связям Белого дома.