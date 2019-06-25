Названа причина экстренного отступления украинских военных от ЛНР

Пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики сообщила о причине отступления военнослужащих Вооруженных сил Украины с передовых позиций, соприкасающихся с территорией ЛНР, сообщают «РИА новости». Украинские военные самовольно покидают свои позиции из-за отсутствия элементарных бытовых условий, а также из-за отсутствия какого-либо снабжения. Также имеются данные о некомплекте личного войскового состава.